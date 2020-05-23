أمير المدينة المنورة يهنئ والد الطفلة «مسك» بعودتها سالمة

أجرى الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفلة مسك مناور الرويتعي، التي فقدت أثناء خروجها من منزل أسرتها، واطمأن خلال الاتصال على صحة الطفلة، مهنئًا والديها بعودتها سالمة ولله الحمد.

وأثنى أمير منطقة المدينة المنورة على جهود رجال الأمن، وتفاعل الفرق التطوعية، معربًا عن شكره وتقديره للجميع على ما قاموا به من جهود حتى العثور على الطفلة.

من جانبه، أعرب والد الطفلة عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله واطمئنانه على صحة طفلته.