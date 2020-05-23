«جود الإسكان» تكرم الفنان فايز المالكي

كرمت منصة «جود الإسكان»، التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الفنان فايز المالكي، على دوره في المساهمة بمساعدة الأسر الضمانية، في توفير المسكن لتلك العائلات عبر المنصة.

وقدَّم المالكي الشكر للمنصة على هذا التكريم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا:« شكرًا من قلبي بحجم السماء يا #جود_الإسكان.. أكرمتوني الله يسعدكم بفرحة أكثر من 100 أسرة».