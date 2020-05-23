«صحة جازان» تختتم برامجها التوعوية بالأسواق خلال شهر رمضان

أنهت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، برامجها التوعوية والصحية خلال شهر رمضان المبارك بالأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة، التي انطلقت بالتزامن مع إعادة فتح المولات والمجمعات التجارية، بدءًا من السادس من شهر رمضان المبارك.

وأنشأت «صحة جازان»، نقاط فرز بصريًا بمداخل المراكز التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة عددٍ من المتطوعين الصحيين تقوم بفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، كما حرصت على توفير المعقمات والكمامات، إضافةً إلى شرح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، والتأكيد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير الملصقات التوعوية والإرشادية؛ بالتعاون مع القائمين على تلك المراكز.

وبلغ عدد المستهدفين من هذه الحملات، أكثر من 100 ألف من العاملين بتلك المراكز والمتسوقين؛ حيث تم توزيع الفرق الصحية في مواقع رئيسية وحيوية داخل مراكز التسوق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بسبل الحماية الشخصية.