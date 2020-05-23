مصادرة وإتلاف أكثر من 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمكة

ضمن حملة على الباعة الجائلين لمنع البيع المخالف..
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، ضمن نطاق البلدية؛ حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين؛ بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية؛ بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية، التي تشكل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث صُودر وأتلف طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر، وطن من الأرز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، و300 كجم من الأسماك الفاسدة، التي يسوق لها الباعة الجائلون في الأحياء العشوائية.
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