شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": تنفيذ 4600 جولة رقابية في أواخر رمضان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، كذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وقامت الفرق الرقابية بمنطقة الرياض خلال هذه الجولات بضبط 423 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، مبينة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.
ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"
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