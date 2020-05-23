شكرا لقرائتكم خبر عن سوق مؤقت في «خالدية المدينة المنورة» والان نبدء بالتفاصيل

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة، سوقًا مؤقتًا للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي الخالدية. وسيسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

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