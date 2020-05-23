شكرا لقرائتكم خبر عن تناول السحور قبل أذان الفجر بنصف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

وجبة السحور مهمة في شهر رمضان، وتمنح الجسم الطاقة الكافية لتحمّل صيام النهار، وهناك نصائح ضرورية يفضل اتباعها عند تناولها.

أولاها: الحرص على تناول الوجبة قبل أذان الفجر بنصف ساعة، ولا يستحب أن يتناولها الصائم في بداية الليل، فهذا من أكثر الأمور التي تجعله يصاب بالكثير من المضاعفات بنهار رمضان، وكذا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، فهي تملأ المعدة بشكل جيد، وتساعد على شعور الصائم بالشبع لفترات طويلة أثناء النهار. كما تتضمن النصائح الأطعمة الغنية بالنشويات التي يقوم الجسم بامتصاصها بشكل بطيء، مثل الخبز الأسمر الذي تم صنعه من حبوب القمح الكاملة، وأيضًا الحرص على تناول كوب من الحليب، وتجنب الاطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والتي تتسبب في شعور الصائم بالعطش الشديد، ومن الضروري أيضًا أن تشمل الوجبة كميات كبيرة من الفاكهة، نظرًا لأهميتها لجسم الإنسان واحتوائها على نسبة من الألياف التي تشعر الصائم بالشبع الدائم.