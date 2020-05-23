شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1.6 طن أغذية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة م. هادي دغريري، أن البلدية صادرات خلال تلك الجولات 1608 كيلو جرامات و10 لترات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وسجلت 79 مخالفة على عدد من المحلات المخلة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية. وأغلقت مركزًا تجاريًا لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رفع قرار منع الخروج والدخول من وإلى المحافظة. وأكد في ختام تصريحه أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد.
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