شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 1800 فرز طبي على مداخل العويقيلة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا لديهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.
وتعمل فرق المسح الميداني بمستشفى العويقيلة العام ومكتب الإشراف على المراكز الصحية بالقطاع على تكثيف اعمال المسح النشط لفحص الوافدين القاطنين في المدارس، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1857 فرزاً طبياً عند نقاط الفرز الصحي على مداخل المحافظة عن طريق قياس درجة الحرارة، أمس.
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