شكرا لقرائتكم خبر عن 1115 أسرة مستفيدة من السلة الرمضانية لجمعية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أودعت جمعية القطيف الخيرية مبلغ 999.000 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ضمن مشروع «السلة الرمضانية» للعام الجاري 1441هـ لدعم ومساعدة أسر الفقراء والأيتام في تأمين المواد التموينية لشهر رمضان المبارك. وأفاد رئيس الجمعية م. منير القطري أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «السلة الرمضانية» بلغ 1115 أسرة من المستحقين، مؤكدًا سعي خيرية القطيف لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدماتها ومساعدتها لتجاوز أوضاعها، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم المشروع.

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