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3 ملايين اتصال بـ 911 في شهرين بمكة

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استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة 3.065.185 اتصالا خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 28 رمضان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات إضافة لعدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

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