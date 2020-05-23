شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين اتصال بـ 911 في شهرين بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات إضافة لعدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.
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