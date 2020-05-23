اخبار السعوديه

«عدة حلاقة» هدية ضمن مبادرة «احلق في بيتك»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «عدة حلاقة» هدية ضمن مبادرة «احلق في بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «احلق في بيتك»، عبر تقديم هدية عبارة عن «عدة حلاقة» متكاملة؛ للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل، وسيتم توزيعها من قبل فريق المتطوعين بالأمانة، تحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة بالمحلات، أو إحضار الحلاقين للمنازل كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الهدف من هذه المبادرة هو المحافظة على سلامة المواطن والمقيم ومشاركتهم فرحة العيد، والحد من انتشار فيروس كورونا، بحيث تكون الحلاقة في المنزل، والامتناع عن المخالفة بإحضار الحلاقين للمنزل.

وبين أن عدة الحلاقة تتكون من: «مشط، وكريم، ومكينة حلاقة، ومقص»، وتكون مغلفة في أكياس، وداخل علبة متكاملة ومغلقة بطريقة سليمة.

وأضاف إنه سيتم توزيعها من قبل فريق المتطوعين على المنازل، وفي المجمعات التجارية، والأسواق، موضحًا أن التوزيع سيكون على مرحلتين المرحلة الأولى تنطلق في حاضرة الدمام حيث سيتم توزيع أكثر من 1000 عدة حلاقة، والمرحلة الثانية هي انطلاق المبادرة في باقي محافظات المنطقة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «عدة حلاقة» هدية ضمن مبادرة «احلق في بيتك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا