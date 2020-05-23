شكرا لقرائتكم خبر عن «عدة حلاقة» هدية ضمن مبادرة «احلق في بيتك» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الهدف من هذه المبادرة هو المحافظة على سلامة المواطن والمقيم ومشاركتهم فرحة العيد، والحد من انتشار فيروس كورونا، بحيث تكون الحلاقة في المنزل، والامتناع عن المخالفة بإحضار الحلاقين للمنزل.
وبين أن عدة الحلاقة تتكون من: «مشط، وكريم، ومكينة حلاقة، ومقص»، وتكون مغلفة في أكياس، وداخل علبة متكاملة ومغلقة بطريقة سليمة.
وأضاف إنه سيتم توزيعها من قبل فريق المتطوعين على المنازل، وفي المجمعات التجارية، والأسواق، موضحًا أن التوزيع سيكون على مرحلتين المرحلة الأولى تنطلق في حاضرة الدمام حيث سيتم توزيع أكثر من 1000 عدة حلاقة، والمرحلة الثانية هي انطلاق المبادرة في باقي محافظات المنطقة الشرقية.
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