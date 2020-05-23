شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة افتراضية عالمية للمبتعثين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

تطلق مجموعة من المبتعثين والمبتعثات في المملكة المتحدة مبادرة عالمية، تعد الأولى من نوعها، تحت مسمى «العيد الافتراضي العالمي»، والتي تستضيف شخصيات سعودية بارزة ومن دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى أبناء وبنات المبتعثين في برنامج Zoom فجر أول أيام العيد، بمبادرة تطوعية من منصة ريادية التطوعية، وذلك للمساهمة في نشر فرحة العيد وإضفاء البهجة بمشاركة الأهالي في فعاليات العيد.

وقالت باحثة الدكتوراة ريحان الحداد المبتعثة في جامعة ريدينغ: «فكرة العيد الافتراضي بدأت بعد استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والمتمثلة في الحجر المنزلي للفترة القادمة، وذلك من باب تعظيم شعيرة من شعائر الله بكل السبل المتوافرة، حيث بدأ العمل على نشر الفكرة ودعوة الجميع للمشاركة فيها لتتزامن وفجر اليوم الأول ليعيش الجميع فرحة العيد، بحيث يجتمع المشاركون والمشاركات للتهنئة بالعيد لمدة ثلاث ساعات متصلة، ومراعاة لفارق التوقيت بين الدول ترسل المقاطع الصوتية والمرئية المسجلة إلى إيميل المنصة ليتم عرضه لاحقا في الاحتفال المباشر».

وقال عضو هيئة التدريس بجامعة نوتنجهام والمشارك في الإعداد للفعالية د. أحمد المليباري: مبادرة العيد الافتراضي تهدف لجمع أكبر عدد من المبتعثين والمبتعثات من داخل وخارج بريطانيا للمعايدة ونشر فرحة العيد بين المشاركين، حيث تمت دعوة ممثلي الأندية الطلابية السعودية من جميع دول العالم للمشاركة، إضافة إلى دعوة العديد من المسؤولين من السفارات والملحقيات السعودية، مشيرا إلى أن فريق العمل الذي يشارك في تنظيم العيد الافتراضي العالمي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن والمسجلين ضمن برامج الابتعاث المختلفة.

وقالت باحثة الدكتوراة في جامعة ريدينج نوف حسنين: المشاركة في إطلاق مثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز المسؤولية الدينية والاجتماعية تجاه الوطن الذي بذل الكثير من أجلنا، حتى وإن بعدت المسافات بسبب ما يشهده العالم من تداعيات الجائحة.w