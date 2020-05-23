شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبادرات جمعت 3300 وحدة دم لـ 10 آلاف مريض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة جازان، أنه يتم فصل كل وحدة دم لثلاث وحدات من مكونات الدم، وهي وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية، وبلازما الدم، وبذلك يبلغ إجمالي الوحدات المتوفرة ببنوك الدم نتيجة لهذه المبادرات 10047 وحدة، يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مريض.
وأضافت إن هذه المبادرات شهدت تعاوناً مع عدة جهات حكومية، تمثلت في مكتب وزارة الرياضة بجازان عبر عدد من الأندية الرياضية في المحافظات، وإدارة تعليم جازان عبر مبادرة «قطرة منك تساوي حياة»، إضافة لمبادرة «تبرع وأنت في بيتك»، ومبادرة «تبرع بأمان وأنقذ إنسان»، ومبادرة «تحدي التبرع بالدم»، ومبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع اللجان التطوعية والشبابية.
وأشادت صحة جازان بالإقبال الكثيف والمشاركة من كافة فئات المجتمع في مختلف المبادرات والمواقع، لافتة للدور الهام الذي بذلته الجهات المشاركة وأبطال أقسام المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان طوال الفترة الماضية.
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