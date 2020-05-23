شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مركزا توزع زكاة الفطر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ 44 مركزا تابعا لـ 33 جمعية بالمنطقة الشرقية في إخراج زكاة الفطر للمستحقين لديهم، بعد استقبالهم الزكوات منذ بداية شهر رمضان.

وكشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية والمشرف على مركز العمليات والمبادرات سمير العفيصان، أن برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تشارك به جمعيات المنطقة الشرقية للعام الخامس بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، يعتمد في استقبال وتوزيع زكاة الفطر هذا العام على استقبال وصرف الزكاة «عن بعد».

وقال عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية سابقا الشيخ علي المري، إن برنامج زكاة الفطر الموحد سيساهم في التيسير على المزكين بالمنطقة عندما يوكلون القائمين عليها بإخراج زكاتهم، وذلك لأن المشروع يضمن توزيع الزكاة وفقًا لطريقتها الشرعية، حيث يجب أن تكون الزكاة من قوت البلد المحدد وهو «الأرز».