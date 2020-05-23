شكرا لقرائتكم خبر عن 13250 وجبة بـ «إفطارك في مكانك» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت حملة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم «إفطارك في مكانك» توزيع 13250 وجبة إفطار رمضاني للصائمين في عدد من المواقع للمستفيدين بمقر سكنهم في محافظة البكيرية.

وتهدف الحملة إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار الصائمين في منطقة القصيم حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وعدم توقف هذا العمل الخيري، وإيصال وجبات الإفطار إلى المستفيدين منها في مقر سكنهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظًا على صحة الجميع. ويشارك في حملة «إفطارك في مكانك» بمحافظة البكيرية عدد من الجهات الحكومية، وتأتي بإشراف المحافظة ومشاركة إدارة الصحة العامة والبلدية والشرطة وجمعية البر الخيرية في البكيرية، ومكتب توعية الجاليات في المحافظة وجمعية البر الخيرية في مركز الهلالية، وتتضمن الحملة تقديم وجبة إفطار جاهزة يتم توزيعها على عدد من المستفيدين في عدد من المواقع بعد تطبيق التعليمات والاحترازات الصحية اللازمة.

من جهته أشاد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة بمبادرة سمو أمير منطقة القصيم، في إطلاق الحملة التي تعكس حرص سموه على مواصلة تقديم العمل الخيري في المنطقة، وإيصال الإفطار للمستفيدين، سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء. كما شكر محافظ البكيرية جهود فريق عمل الحملة والمشاركة الفعّالة من الجهات الحكومية في المحافظة.