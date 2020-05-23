شكرا لقرائتكم خبر عن 39 ألف متعافٍ من كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

كشف مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد «COVID -19» حول العالم بلغ أكثر من 5125612 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من 1964097 حالة، حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 333382 حالة.

إصابات جديد

وأضاف د. محمد العبدالعالي إنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي 2642 حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 856 حالة، مكة المكرمة 289 حالة، وجدة 403 حالات، والمدينة المنورة 205 حالات، والهفوف 49 حالة، والدمام 194 حالة، والخبر 73 حالة، والجبيل 87 حالة، وقرية العليا حالة، وبقيق 10 حالات، والظهران 49 حالة،، والقطيف 77 حالة،، والنعيرية 4 حالات، والمبرز حالة، ورأس تنورة 15 حالة، وصفوى 8 حالات.

حالات نشطة

وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 67719 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 28352 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، عدا 302 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

تزايد المتعافين

كما ذكر أن الحالات المسجلة وعددها 2642 حالة 38 ٪ منها لسعوديين، و62 ٪ لغير السعوديين، و27 ٪ من الحالات للإناث، و73 ٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 4 ٪، والأطفال 11 ٪، والبالغين 85 ٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 39003 حالات بإضافة 2963 حالة تعاف جديدة.

وبلغ عدد الوفيات 364 حالة، بإضافة 13 حالة وفيات جديدة، ومعظمهم لديهم أمراض.

التقيد بالتعليمات

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وجدّد د. محمد العبدالعالي التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد. كما طالب بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وبشكل مستمر، فهي أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

منع تجول كامل

كشف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: أن الجهات الأمنية بدأت عند الساعة الـ 5 من عصر أمس الجمعة تطبيق منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020.

وقال نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، كما أن التصاريح الورقية لا تزال سارية، ولن تلغى إلا بإعلان رسمي.

رقابة صارمة

ولفت إلى أن رجال الأمن سيقومون بمتابعة الالتزام بمنع التجول في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأشار إلى استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، كنشاط المطاعم من 6 صباحا حتى 10مساءً، وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم التعامل مع 200 ألف خدمة ومكالمة لقطاع الأعمال.

وأشار إلى تنفيذ 215 جولة رقابية وتقييد 14 ألف مخالفة فورية، حيث تم مخالفة ٢٠ ٪ بسبب عدم وجود الدفع الإلكتروني في التموينات، ومستمرون في مواصلة الرقابة. ولفت الحسين إلى أن أكثر من 20 نشاطا تجاريا ستعمل خلال منع التجول الكامل.