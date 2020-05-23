شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف فحص لكورونا بالمختبر الإقليمي في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أجرى المختبر الإقليمي التابع لصحة عسير أكثر من 32 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد خلال 30 يوما، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا كوفيد - 19، كأول مختبر إقليمي في المنطقة الجنوبية. ويقع المختبر الإقليمي على طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد عن 8000 متر مربع، ويحتوي المختبر على 14 قسماً تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية، إضافة إلى بنك الدم المركزي والذي يعتبر أكبر بنك دم على مستوى المنطقة. وعملت صحة عسير على تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن، بهدف تطوير جودة الخدمة المقدمة، بتكلفة تزيد عن 2 مليون ريال، ليكون مثالياً لاستقبال فحوصات العدوى التنفسية، فيما بدأت صحة عسير باستقبال عينات الكورونا المستجدة بداية من تاريخ 18 أبريل الماضي من مناطق عسير ونجران وجازان، بالإضافة إلى محافظتي بيشة والقنفذة، ويتم استقبال العينات على مدار الساعة، ويلتزم المختبر بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد من قبل الوزارة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوصات فيروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها كمختبر معتمد لإجراء تلك الفحوصات.

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