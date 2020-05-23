شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت» تسدد ديون 922 محكوما والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن 922 مواطنا ومقيما سُدّدت مديونياتهم البالغة أكثر من 119 مليون ريال، وذلك عبر خدمة «فرجت» على منصة وزارة الداخلية «أبشر» مع نهاية الأسبوع الثاني من انطلاق الإصدار الثاني من الخدمة. وقال إن جميع المسدد عنهم من المواطنين والمقيمين محكومون في قضايا مالية غير جنائية، وأن الإقبال من المتبرعين سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات، يعكس أهمية التكاتف والتضامن بين المجتمع ومؤسساته وأفراده. وأفاد بأن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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