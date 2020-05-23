«ثقافية الشورى» تناقش صندوق التنمية السياحي

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درست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. محمد الحيزان، مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يحتوي على 15 مادة ويهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة؛ التي يمثل قطاعها رافدا اقتصاديا بارزا وشريكا فاعلا في رؤية المملكة 2030، وأحد العناصر الأساسية في برنامج التحوّل الوطني والرؤية بوصفها محورا اقتصاديا رئيسا، بالنظر لما تمتلكه المملكة من مقومات سياحة تجعلها محط أنظار الجميع. كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

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