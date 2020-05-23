اخبار السعوديه

خادم الحرمين يتبادل التهاني مع الرئيس العراقي وملك البحرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتبادل التهاني مع الرئيس العراقي وملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الملك حمد بن عيسى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته له بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار. ونوه الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتبادل التهاني مع الرئيس العراقي وملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا