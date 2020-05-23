شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتبادل التهاني مع الرئيس العراقي وملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الملك حمد بن عيسى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته له بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار. ونوه الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.