شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مضاعفة على محال وأسواق الشرقية قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

ضاعفت أمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الرقابية والوقائية خلال الفترة الحالية، على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين قبل عيد الفطر المبارك، وبدء سريان قرار منع التجول الكلي، والذي يبدأ في 30 رمضان، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، وجه بتكثيف جميع أعمال الرقابة الميدانية على المحلات والأسواق التجارية خلال الفترة الحالية، والتي تشهد إقبالًا ملحوظًا من الزوار، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وقبل بدء تطبيق قرار منع التجول الكلي، من خلال التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن م.الجبير وجه بضرورة مراقبة سير العمل في المحلات والأسواق التجارية من خلال التأكد من سلامة الغذاء و تطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام، مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة، موضحًا أن الأمانة بدأت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في المنطقة من خلال توجيه الفرق الميدانية إلى المحلات والأسواق التجارية.

وأوضح الصفيان أن الجولات الرقابية تضمنت التأكد من سلامة المنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، مضيفًا إن الفرق الميدانية كثفت من عملها داخل المسالخ خلال الفترة الحالية للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين.

وكشف أنه تسهيلا لخدمة وراحة المواطنين والمقيمين لشراء ذبائح العيد فإنها عملت على توفير خدمة طلب الذبائح لعيد الفطر المبارك، من خلال التطبيقات الالكترونية المعتمدة لخدمة الذبائح واللحوم والملاحم والتي يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق «مدينتي» بهدف شراء الذبيحة وتوصيلها إلى المنزل.