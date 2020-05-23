شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي في ضحايا طائرة الركاب الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية في بيان وقوف المملكة حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذه الحادثة الأليمة، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، والأمل في أن يتجاوز الشعب الباكستاني الشقيق هذه الأوقات العصيبة في أسرع وقت.
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