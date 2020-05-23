شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام برنامج تفطير الصائمين في 18 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتفطير في 18 دولة، الذي نفذته مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة بسفارات المملكة في 18 دولة. ونفذ البرنامج في 100 مدينة في الدول المستهدفة بالتنسيق مع وزارات الشؤون الدينية والمشيخات الإسلامية والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث جرى توزيع 74.605 سلال غذائية متكاملة، استفاد منها 1.106.000 صائم في هذا الشهر الفضيل، عقب التوجيه الملكي الكريم بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال هذا العام. ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله - على هذه العادة السنوية التي يتعاهد بها إخوانه المسلمين حول العالم، ويتلمس فيها حاجاتهم في هذا الشهر الكريم. وقال: «إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة التي تقوم بها في خدمة العمل الإسلامي في مختلف جوانبه.

وبين الوزير الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أنه في ظل انشغال دول العالم بأزمة فيروس كورونا ومعالجة آثاره داخل الدول، امتدت يد الخير والعطاء من المملكة العربية السعودية لتضميد جراح الأرامل والأيتام وسد حاجة المحتاجين حول العالم أجمع، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ البرنامج في 18 دولة هي: جيبوتي، وماليزيا، والفلبين، وأثيوبيا، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، والأرجنتين، وتايلند، والبوسنه والهرسك، واستراليا، وتشاد، وباكستان، والسودان، والهند، والسنغال، وكينيا، وإندونيسيا.

ونوه بما صاحب البرنامج من تقديم مبادرة نوعية كانت محل تقدير وإشادة من مختلف الدول التي نفذت فيها، وهي تخصيص عدد كبير من وجبات الإفطار للعاملين في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والصحة الذين يعملون في التصدي لوباء كورونا؛ تقديرا لدورهم البطولي لمواجهة هذه الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن سلال الخير شملت عددا من الدول التي تضررت بالحروب الطاحنة والمجاعات تجسيدا لدور البرنامج في تضميد الجراح وتلمس الحاجات وشمولية المستفيدين منه ليبقى أثره الطيب في نفوسهم، وتعميق الصلة وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.