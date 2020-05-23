شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام برنامج تفطير الصائمين في 18 دولة والان نبدء بالتفاصيل
وبين الوزير الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أنه في ظل انشغال دول العالم بأزمة فيروس كورونا ومعالجة آثاره داخل الدول، امتدت يد الخير والعطاء من المملكة العربية السعودية لتضميد جراح الأرامل والأيتام وسد حاجة المحتاجين حول العالم أجمع، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ البرنامج في 18 دولة هي: جيبوتي، وماليزيا، والفلبين، وأثيوبيا، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، والأرجنتين، وتايلند، والبوسنه والهرسك، واستراليا، وتشاد، وباكستان، والسودان، والهند، والسنغال، وكينيا، وإندونيسيا.
ونوه بما صاحب البرنامج من تقديم مبادرة نوعية كانت محل تقدير وإشادة من مختلف الدول التي نفذت فيها، وهي تخصيص عدد كبير من وجبات الإفطار للعاملين في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والصحة الذين يعملون في التصدي لوباء كورونا؛ تقديرا لدورهم البطولي لمواجهة هذه الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن سلال الخير شملت عددا من الدول التي تضررت بالحروب الطاحنة والمجاعات تجسيدا لدور البرنامج في تضميد الجراح وتلمس الحاجات وشمولية المستفيدين منه ليبقى أثره الطيب في نفوسهم، وتعميق الصلة وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
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