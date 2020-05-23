شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طن تمور هدية لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 150 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية أفغانستان. سلم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم الخالدي، لوزير أمور المهاجرين والنازحين الأفغاني سيد حسين بلخي. وعبر وزير المهاجرين عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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