شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُسير رحلة لإعادة السعوديين ‫من أوزبكستان وقرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، سُيرت رحلة العودة للمواطنين السعوديين ‫من أوزبكستان وكذلك من قرغيزستان بالتنسيق مع السفارة في بشكيك ‬من مطار إسلام كريموف في طشقند. وكان في وداعهم القائم بالأعمال نايف حمدان الشمري ورئيس القسم القنصلي حمود جرمان الأسمري.

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