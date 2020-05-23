، مستخدمو منصة "إيمو- imo" في السعودية يحظون الآن بميزة متابعة الأخبار العاجلة وآخر المستجدات الإقليمية مباشرة على "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية "الخليج 365"، إحدى أشهر المؤسسات الإخبارية في المملكة العربية السعودية، شراكة مع "إيمو"، المنصة العالمية للاتصالات الفورية؛ لتقديم خدمة المحتوى.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن مستخدمو "إيمو" من متابعة الأخبار العاجلة المحلية والدولية عن طريق "الخليج 365" على قناة الخدمة العامة لمنصة "إيمو".

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح قناة الخدمة العامة لمنصة "إيمو" في مارس 2020، وهي عبارة عن منصة مصممة لتمكين المستخدمين من مشاهدة الأخبار والمعلومات والخدمات التجارية الأخرى، والاطلاع عليها.

وفي الوقت الراهن يصل عدد المستخدمين النشطين الشهري لقناة الخدمة العامة لمنصة "إيمو" إلى أكثر من 6.5 مليون في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب "إيمو": "تشتهر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية (الخليج 365) بأدائها المتميز، وسرعتها في نشر الأخبار الأكثر صلة بالظروف الراهنة، والأكثر أهمية وجذبًا لانتباه الجمهور العريض". ووفقًا لـ"إيمو" أيضًا: "إن المحتوى الذي ستبثه (الخليج 365) على قناة الخدمة العامة سيُبقي المشاهدين على اطلاع على آخر التطورات المستجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم. كما أن الاطلاع على المعلومات المهمة ووثيقة الصلة بالأوضاع الراهنة في الوقت الحقيقي، ولاسيما أثناء تفشي وباء كوفيد – 19، من شأنه المساهمة في تعزيز الإنتاجية والكفاءة. ونحن نعتبر ذلك خطوة نحو تحسين جودة الحياة".

من جهته، تحدَّث علي الحازمي، رئيس تحرير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية، قائلاً: "من دواعي سرورنا أن نعلن شراكتنا مع منصة (إيمو). إن ما تشهده قناة الخدمة العامة لمنصة (إيمو) من إقبال هائل، وشهرة واسعة، ومشاهدة منقطعة النظير في السوق السعودية، كان القوة الدافعة وراء اهتمامنا وحرصنا على إبرام هذه الشراكة. كما تُبيِّن لنا هذه الشراكة أيضًا حجم المسؤولية، ومدى الأهمية في أن نكون من أبرز مزوِّدي خدمات المحتوى في السوق. وتعد (إيمو) إحدى منصات الاتصالات الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتحظى بشعبية كبيرة في أوساط المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب؛ لكونها تدعم جهودنا المبذولة لتعزيز علاقات التواصل مع جمهورنا، وتوسيع قاعدة مستخدمينا خلال الأشهر والسنوات القادمة".

وعلى الصعيد العالمي يصل عدد المستخدمين النشطين الشهري لمنصة "إيمو" إلى أكثر من 210 ملايين بـ62 لغة، وأكثر من 150 دولة حول العالم. كما يبلغ عدد المستخدمين النشطين الشهري لمنصة "إيمو" في منطقة الخليج العربي إلى أكثر من 30 مليونًا، يتركز معظمهم في المملكة العربية السعودية.

وتتطلع "إيمو" حاليًا إلى إبرام مزيد من الشراكات مع كبار مزوِّدي المحتوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها انطلاقًا من حرصها على تقديم محتوى أكثر نفعًا وأصالة لمستخدميها.