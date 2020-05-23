شكرا لمتابعة خبر عن الغامدي أبو الأيتام: " لم أنجب لسنوات وبعد أولى خطوات التبني حملت زوجتي " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى علي الغامدي قصة " بركة الأيتام "، التي أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، قائلا:" كنت لا أنجب لسنوات، فبدأت إجراءات التبني عام 2000 ".

وأضاف الغامدي خلال حواره في برنامج " الليوان ":" قبل أن تنتهي الإجراءات حملت زوجتي ببنت، ثم بطفلتين توأم بعدها بعام، لأصبح فجأة أبا لأربع أطفال ".

Advertisements

وأشار الغامدي:" أحببت احتضان الأطفال الأيتام كأسر بديلة ولم يكن عندي ذرية "، مضيفا:" ابحث لإشباع رغبتي في رعاية الأطفال الأيتام ثم تزوجت ولم أرزق بأطفال حتى عام 2000 ".

وأوضح الغامدي:" زوجتي كانت الداعم لي في السعي لاحتضان الأطفال الأيتام وجائني ذرية "، مشيرا:" في نهاية 2002 رزقت بذرية في نفس العام، ثم بلغوني الأطباء أنها حامل ببنت واستمرينا في فكرة الاحتضان بعدها لسنة ثم رزقت ببنتين بتوأم وكان باب رحمة لي ".