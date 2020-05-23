أمانة المدينة تنفذ أعمال تصريف مياه الأمطار خلال فترة منع التجول (صور)

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو أمانة المدينة تواصل أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار خلال فترة منع التجول. أظهر مقطع فيديو أمانة المدينة تواصل أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار خلال فترة منع التجول. وكانت هطلت أمطار غزيرة على الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مما أثارت المشهد إعجاب المواطنين. وظهر في المقطع الأمطار تغسل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث وصف رواد التواصل الاجتماعي مشاهد الأمطار بالمذهلة والرائعة، موضحين أن الأمطار تحمل الخير والبركة. Advertisements

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