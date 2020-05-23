شكرا لمتابعة خبر عن «كمامات» و«تباعد» خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي بالرياض (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص عدد من وزراء المملكة على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالعراق الدكتور علي علاوي، والوفد المرافق له، في الرياض مساء اليوم الجمعة.

وكان في استقبال "علاوي" في مطار الملك خالد الدولي، كلًا من: وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، ومندوب عن المراسم الملكية.