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صورة نادرة لخادم الحرمين يحمل وزير الطاقة في الستينيات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نالت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إعجاب كبير بين المواطنين، والتي تم إلتقاطها في الستينيات.

وظهر الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في الصورة وهو يحمل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو طفلًا، في الطائف، و الذي يتولى اليوم حقبة وزارة الطاقة في المملكة.

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تجدر الإشارة إلى أن الأمير عبدالعزيز ولد في عام 1960. وهو الابن الرابع للملك سلمان بن عبد العزيز.

 

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