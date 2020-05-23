باحث في التراث يوضح كيفية تحديد وقت صلاتي الظهر والعصر وأذانهما قديما (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي باحث في التراث كيفية تحديد وقت صلاتي الظهر والعصر وأذانهما قديما وقبل انتشار الساعة. أوضح الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي باحث في التراث كيفية تحديد وقت صلاتي الظهر والعصر وأذانهما قديما وقبل انتشار الساعة. وأضاف الوشمي خلال تصريحاته في مقطع فيديو نشرته دارة الملك عبدالعزيز، قائلا:" أذان الظهر لكل ظل مثله بينما أذان العصر لكل ظل مثليه ". وأشار الوشمي:" أذان المغرب يحدد في الغروب بينما أذان العشاء يكون في غياب الشفق الأحمر بينما أذان الفجر بين الفجر الصادق والكاذب اذا تري النور بين السواد والنهار ".

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