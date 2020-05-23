شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع حال وفاة المستفيد من "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات في الأحوال المدنية بعد وفاة المستفيد، يوقف الدعم بشكل تلقائي.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد) والضغط على حذف الحساب.

يذكر أنه قد تم إيداع 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78%، أي نحو 12 مليون مستفيد وتابع.