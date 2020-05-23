شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثّق مقطع فيديو، تلاوة خاشعة ومؤثرة لفضيلة الشيخ عبدالله الجهني، من سورة إبراهيم، خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة ليلة الـ30 من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن غدًا السبت سيكون المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد القادم سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب بيان المحكمة العليا.