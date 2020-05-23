شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بالقبض على المغتصب فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اتهم مواطنون، شخص يُدعى "فهد" باغتصاب طفلة وهي تحت تأثير المخدر.
وعبر وسم "القبض على المغتصب فهد"، طالب المغردون بملاحقة المجرم ومحاسبته وفقًا للقانون.
وأكدوا أن المتعم نشر فيديو لاعتداء جنسي على طفلة، ثم قام بحذف حسابه، مشيرين إلى أن الطفلة بدت وكأنها تحت تأثير المخدر.
وأشاروا إلى أنه وبعد فترة صغيرة حذف الفيديو، وأغلق حسابه بعد فضح أمره.
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