شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثير للأتربة و الغبار على شمال و شمال غرب المملكة .