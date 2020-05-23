شاهد.. مواطنة وأبناؤها يقدمون الورود لرجال الأمن في ⁧ضمد⁩ بجازان⁩

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصد مقطع فيديو مواطنة وأبناؤها يقدمون الورد لرجال الأمن في محافظة ⁧ضمد⁩ بمنطقة ⁧جازان، ويأتي ذلك⁩ تقديراً لجهودهم خلال فترة منع التجول. رصد مقطع فيديو مواطنة وأبناؤها يقدمون الورد لرجال الأمن في محافظة ⁧ضمد⁩ بمنطقة ⁧جازان، ويأتي ذلك⁩ تقديراً لجهودهم خلال فترة منع التجول. ولاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" يستاهلون أكثر من الورد تاج رؤسنا والله ". وتضمنت التعليقات:" أهل جازان وما أدراك عن أهل جازان، ربي يحفظهم ويبارك فيهم ويستاهلون رجال الأمن ".

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