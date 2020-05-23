شكرا لمتابعة خبر عن الجهات المعنية تُباشر حالة عائلة تسكن حافلة نقل مهملة بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

باشرت الجهات المعنية، حالة عائلة كانت تسكن في حافلة نقل مهملة، بعدما طُردت من شقتها في حي العزيزية بمحافظة الخبر.

وصرّح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي في المنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد، بأنه تم مباشرة الحالة صباح اليوم الجمعة، بتوجيه من مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل، وبمتابعة من رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، والتنسيق مع الشرطة والدوريات الأمنية وجمعية البر.

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وثبت منح المواطنة، شقة سكنية من قبل جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، في حي الضباب، لكنها لم تتسلمها.

وفضلت المواطنة، البقاء في الحافلة التي اشترتها بنفسها حسب إفادة جميعة البر، والرابضة مقابل منزلها السابق الذي استأجرته لمدة عام كامل وبعد ذلك تم إخراجها منه لعدم مقدرتها على سداد الإيجار، وفقًا لعكاظ.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، على ضرورة تسليمها منزلها الذي منحته لها جمعية البر منذ شهر تقريبا.