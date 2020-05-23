شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول الخروج للتموين الطارئ خلال منع التجول الكلي في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الإعلامي سالم الراجح إنه يُسمح بالخروج للتموين الطارئ خلال فترة منع التجول الكلي في قال الإعلامي سالم الراجح إنه يُسمح بالخروج للتموين الطارئ خلال فترة منع التجول الكلي في المملكة، مضيفا:" في الساعة الخامسة عصرا بدأ منع التجول الكامل في المملكة ". Advertisements وأضاف الراجح خلال حواره عبر قناة " العربية ":" ستستمر تطبيقات التوصيل خلال منع التجول الكامل ويمنح كل شخص أربع ساعات أسبوعيا من " توكل ". وأوضح أن محلات التموين والفواكه والخضار والبقالات تقدم الخدمات للمواطنين خلال منع التجول، مشددا:" رجال الأمن العام يواصلون عملهم بمتابعة الأحياء السكنية والاستراحات لمنع التجمعات ".

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