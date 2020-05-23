شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة عثور الأمن على مفقودة المدينة وسط فرحة ذويها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):نجحت قوات الدفاع المدني في العثور على طلفة المدينة التي فقدت صباح اليوم في حي أبو كبير.
وكانت الطفلة مسك فقدت، اليوم الجمعة، في حي أبو كبير بالمدينة المنورة؛ حيث خرجت من منزلها في السابعة صباحًا ولم تعود لساعات طويلة.
ووثق فيديو لحظة استقبال أسرة الطفلة لها في سعادة غمرت الجميع، ووسط إشادات بجهود قوات الدفاع.
وأكد أحد المتطوعين على استجابة الشرطة وكافة الجهات المختصة سريعًا لإيجاد المفقودة.
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