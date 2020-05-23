شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافدين يروجون للمخدرات في وضح النهار بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أوضح مقطع فيديو، قيام بعض الوافدين العرب بترويج مادة الشمة المخدرة في وضح النهار بالطائف. أوضح مقطع فيديو، قيام بعض الوافدين العرب بترويج مادة الشمة المخدرة في وضح النهار بالطائف. وطالب موثق المقطع، الجهات المختصة بالقبض عليهم وإحالتهم للنيالة العامة ليتم ردعهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وافدين يروجون للمخدرات في وضح النهار بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.