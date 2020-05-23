إتلاف 30 برميل من الخمور في أبرق الرغامة تزامنًا مع عيد الفطر

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نجحت بلدية أبرق الرغامة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، في ضبط مصنعًا للخمور والمسكرات في أحد الاستراحات بالنطاق، تديره مجموعة من العمالة الوافدة. نجحت بلدية أبرق الرغامة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، في ضبط مصنعًا للخمور والمسكرات في أحد الاستراحات بالنطاق، تديره مجموعة من العمالة الوافدة. وأوضحت البلدية أنه جرى إتلاف (30) من البراميل بسعة (50) جالون ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة في صناعة المسكر.

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