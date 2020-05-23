شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافد يُهدد مواطن بالدهس ويشتمه بأفظع الألفاظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد الوافدين السوريين يُهدد مواطن بالقتل والدهس أمام منزله بالرياض.

ونشر المواطن، المقطع، موضحًا أن الوافد شن عليه هجومًا وشتمه بأفظع الألفاظ، وأنه يأتي يوميًا إلى منزله للبحث عنه ودهسه.

وقال المواطن: " الإخوة بالنيابة العامة هذا سوري يهددني بالقتل ويصور من أمام بيتي ويقول أنه كل يوم بشارعي يبحث عني، إذا تم دهسي فيكون هو وراء الدهس، أيضاً قبليتي لن تسكت عن هذا الموضوع وسيحدث كارثة مع السوريين وقبيلتي " .