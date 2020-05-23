شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: الوكيل يتعرض للغرامة والحبس لمدة 3 سنوات حال استغل السجل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الهيئة العامة للجمارك، أنه في حال قيام الوكيل باستغلال السجل التجاري المسجل باسمك واستيراده لبضائع مغشوشة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن هذا يعدّ تهريبًا جمركيًا، كما يعرّض ذلك صاحب المنشأة إلى العقوبات والتي تصل للسجن.

وتصل العقوبات إلى فرض غرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الإرسالية، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات.