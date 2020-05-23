شكرا لمتابعة خبر عن فصل طبيب مصاب بكورونا خالف قرارات منع الاختلاط في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارا بفصل طبيب لمُخالفته الإجراءات الوقائية بعد إصابته بفيروس " أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارا بفصل طبيب لمُخالفته الإجراءات الوقائية بعد إصابته بفيروس " كورونا ". وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الطبيب خالف التعليمات والإجراءات الخاصة بـ" كورونا " وخالط الآخرين رغم علمه بإصابته بالفيروس. وأردف الربيعي أن لجنة التحقيق التي شُكلت في مُخالفات الطبيب أوصت بإنهاء عقد العمل معه، والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فصل طبيب مصاب بكورونا خالف قرارات منع الاختلاط في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.