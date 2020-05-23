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صور نادرة لصلاة عيد الفطر قبل 68 عامًا بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك؛ الذي يأتي هذا العام وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس الجديد.

وعلى الرغم من عدم إقامة صلاة العيد هذا العام، إلا أن البعض يستعيد ذكريات نادرة لصلاة عيد الفطر المبارك بالمملكة.

ووثقت صور نادرة التُقطت الصورة قبل حوالي ٦٨ سنة تقريباً ، عام ١٣٧٣هـ ،صور نادرة لمصلى وصلاة عيد الفطر المبارك، في جنوب الرياض .

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