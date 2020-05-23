شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة لصلاة عيد الفطر قبل 68 عامًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك؛ الذي يأتي هذا العام وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من عدم إقامة صلاة العيد هذا العام، إلا أن البعض يستعيد ذكريات نادرة لصلاة عيد الفطر المبارك بالمملكة.

ووثقت صور نادرة التُقطت الصورة قبل حوالي ٦٨ سنة تقريباً ، عام ١٣٧٣هـ ،صور نادرة لمصلى وصلاة عيد الفطر المبارك، في جنوب الرياض .