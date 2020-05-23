شكرا لقرائتكم خبر عن بن دغر يرد على محاولات الانتقالي بتعديل اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار الرئيس هادي ورئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، إن اليمنيين لا يحتاجون إلى اتفاق جديد، بل إلى عقول جديدة تتخلى عن العنف سبيلا للوصول إلى السلطة.

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جاء ذلك، في رده على الأنباء التي تحدثت عن ترتيبات لإجراء تعديلات على “اتفاق الرياض” الذي أبرمته الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي وتعثر تنفيذه.

وقال بن دغر في تغريدة على “تويتر”: “لا نحتاج إلى اتفاق جديد، ما نحتاجه عقول جديدة، تتخلى عن العنف سبيلاً للسلطة، وتقبل بما يقرره صندوق الاقتراع، وفي غيابه نصوص الدستور والقانون النافذ، وضمائر حية تعلي من شأن الحق.

وتأتي تصريحات بن دغر بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى الرياض بدعوة سعودية، والأنباء التي تحدثت عن إجراء تعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف بن دغر، أن اتفاق الرياض بمصفوفته العسكرية والسياسية يكفي للخروج من دائرة العنف والصراع، مختتماً بالقول “كفى عدن فوضى ودماً وبؤساً.