شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العرادة يزف بشرى سارة للمواطنين في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد العرب، مراسل قناتي العربية والحدث في اليمن، إن محافظة مأرب ستعيد التيار الكهربائي إلى العاصمة صنعاء، قريبًا من محطة مأرب الغازية التي تم إعادتها للخدمة أمس الأول بعد توقف دام نحو خمسة أعوام.

قد يهمك أيضًا:

وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو)

عاجل : روسيا تعلن عن لقاح ناجح يقضي على فيروس كورونا

العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه!

بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق

عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال

أبناء خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. والCNN تكشف تفاصيل الدية التي حصلوا عليها

عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر

Advertisements

عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة

محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل

الاشتباه بإصابة رئيس دولة إسلامية بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا

وكان العرب، أجرى مقابلة سريعة، مع محافظ مأرب ، اللواء سلطان العرادة، الذي أوضح الأخير فيها، أن محطة مأرب ستغطي عدة محافظات في الجمهورية بينها العاصمة صنعاء.

وقال العرب في تغريدة على “تويتر”، الجمعة، “بشرى لأهل صنعاء.. الشرعية تكفلت بتوفير التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية، هذا مفهوم الدولة وليس أساليب المليشيات.. شكراً للشرعية شكرا مأرب وشكرا لسلطان العرادة”.

ودشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الخميس، تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية، بقدرة توليدية تصل إلى (55 ميجاوات) معلناً عن مرحلة توسيعية للمحطة بقدرة 120 ميجاوات إضافية.

يذكر أن محطة مأرب الغازية، كانت تغطي نصف احتياج العاصمة صنعاء والمدن اليمنية من الطاقة الكهربائية، قبل أن تتوقف عن العمل في بداية الحرب عام 2015 بعد تدمير خطوط نقل الطاقة، من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات العرادة.