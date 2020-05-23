شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجع الوسط الفني، في سوريا، والوطن العربي، بوفاة أحد نجوم مسلسل باب الحارة، الشهير.

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وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو)

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وفي بيان نعي، أعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 62 عاما إثر احتشاء في القلب.

وشارك الفرخ في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "يوميات مدير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.

يذكر أن الفقيد تخرج الفرخ من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.