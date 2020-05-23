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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فُجع الوسط الفني، في سوريا، والوطن العربي، بوفاة أحد نجوم مسلسل باب الحارة، الشهير.
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وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو)
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وفي بيان نعي، أعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 62 عاما إثر احتشاء في القلب.
وشارك الفرخ في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "يوميات مدير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.
يذكر أن الفقيد تخرج الفرخ من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.
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