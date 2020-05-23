شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعدم قائد لواء عسكري في الجيش الوطني حرقًا بالأسيد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت جماع الحوثي على إعدام قائد عسكري بارز بعد شهر من أسره في معارك ضد الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

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وكشفت مصادر حقوقية أن الحوثيين أطلقوا سراح القائد العسكري في الجيش الوطني، بعد إعدامه وتسليمه جثة محروقة بالأسيد.

وكانت وساطة قبلية، أبرمت بصفقة بين الجيش الوطني والحوثيين، قضت بإطلاق سراح العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161مشاه بالجوف، مقابل إطلاق سراح ثلاثة قيادات حوثية ميدانية.

إلى ذلك، أوضح الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي في تغريدة على "تويتر" الجمعة، إن الحوثيين أعدموا العميد العصيمي، بعد أسره عقب إصابته في معارك مع الجماعة بجبهة المهاشمة.

وأشار إلى أن العميد العصيمي ظهر عقب أسره في قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين وهو بصحة جيدة ولكننا تفأجانا بوصول جثمانة يوم الخميس وعليه آثار التعذيب الإجرامي.